Великобританія та Канада підтримали бойкот Олімпіади-2022

Канада приєдналася до ряду інших країн, які оголосили дипломатичний бойкот зимовій Олімпіаді в Пекіні. Стурбована порушенням прав людини у Китаї, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Ми спілкувалися з партнерами по всьому світу з цього питання. Як і багато інших країн, ми стурбовані порушенням прав людини з боку уряду Китаю, що повторюється, тому ми оголошуємо, що не відправимо жодного дипломатичного представництва на Ігри в Пекін" , - заявив Трюдо.

Як відзначив прем’єр, спортсмени збірної й надалі чекають можливість показати себе на Олімпіаді й можуть розраховувати на підтримку з боку Канади.

Також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтримав бойкот зимової Олімпіади в Пекіні й заявив, що на захід не приїдуть ні міністри, ні інші офіційні особи.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого.