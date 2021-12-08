Захід "забув" про важливу обіцянку Україні - Піскун

Країни Заходу перестали згадувати про компенсацію Україні від запуску російського газопроводу "Північний потік-2", хоча ще кілька місяців тому подібні заяви лунали регулярно, повідомляє Україна 24.

Про це заявив ексгенпрокурор Святослав Піскун.

"Погано те, що все-таки "Північний потік-2" буде працювати. Це вже стало остаточно зрозуміло, і Байден проконсультувався з першоджерелами цього "Потоку". Тобто Німеччина, Італія і Франція зацікавлені в російському газі. Він з ними поговорив, переконався, що є така зацікавленість, тому і відбулася розмова з Путіним, коли він певно і дав згоду на те, що "Північний потік-2" все-таки буде. Це зрозуміло від того, що забрали відповідні документи, не пройшли в Америці в Конгресі і в Сенаті" , - сказав Піскун.

Ексгенпрокурор зазначив, що його насторожує те, що "зовсім перестали говорити про компенсацію втрат України".