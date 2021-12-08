Білл Гейтс поскаржився на "теорії змови"

Білл Гейтс розкритикував ситуацію з розподілом вакцин від коронавірусу, через яку щеплення отримали мало людей з групи високого ризику в країнах з низьким рівнем доходів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Такий розподіл препаратів мільярдер називає несправедливим і вважає "найбільшим розчаруванням", кажучи про підсумки боротьби з пандемією COVID у світі в році, що минає.

"Світ зробив визначну роботу з виробництва та розповсюдження мільярдів доз вакцини, але той факт, що так мало людей з групи високого ризику в країнах з низьким рівнем доходів отримали їх, є неприйнятним" , - зазначає Гейтс.

За словами підприємця, "просто немає сенсу" в тому, що так багато людей з низьким рівнем ризику пройшли вакцинацію до того, як вдалося щепити літніх і тих, хто має ті чи інші захворювання.

Гейтс заявляє про необхідність змінити підхід у світі з розподілом доз надалі та " знайти способи ще швидше нарощувати виробництво, в тому числі шляхом розширення глобального потенціалу з виробництва вакцин і надання допомоги більшій кількості країн в розробці, виробництві та затвердженні вакцин ".

Ще однією проблемною областю, яка вимагає більше уваги, філантроп назвав пошук способів боротьби з фейками про вакцинацію, що впливає на попит на щеплення в різних країнах світу.