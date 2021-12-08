В ОП запропонували відомому композитору самому роздрукувати собі вітання

Офіс президента вирішив привітати знаменитого українського композитора Ігоря Поклада із Днем народження повідомленням у месенджері Viber. Народний артист України 10 грудня відзначатиме ювілей – йому виповниться 80 років, повідомляє Обозреватель.

Про це дружина маестро Світлана Поклад написала на своїй сторінці у Facebook у середу, 8 грудня. Вона зазначила, що вранці їй зателефонували представники ОП та запитали, чи є у неї Viber. Вони додали, що президент написав композитору листа на честь його Дня народження і попросили Світлану роздрукувати його.

"От ми й догребли до моменту, коли Поклада президент смскою вітає. Смскою! Президент! Поклада!" – обурилася вона.

Вона також звернулася особисто до глави держави та наголосила, що таким вчинком він образив знаменитого композитора. Поклад нагадала, що колишні президенти вітали артиста особисто, якщо були в країні, а якщо ні, то приїжджали помічники чи міністри із квітами та орденами.

"Дякую! Тут буде, кому привітати. Слава Богу, він не для Офісу президента писав, а для людей. Головне забула сказати – у Поклада кнопковий телефон. Так що ваша геніальна ідея з Viber померла. Він ваше привітання не побачить" , – сказано у повідомленні.

Скриншот повідомлення Світлани Поклад у Facebook

Скриншот повідомлення Світлани Поклад у Facebook

Зазначимо, Ігор Поклад – легендарний український композитор, Народний артист України, лауреат державної премії України, кавалер двох орденів "За заслуги", кавалер Ордену Ярослава Мудрого, лауреат премій Дмитра Луценка та Володимира Вернадського, кавалер орденів практично всіх (крім католицької) церков України.

Творча спадщина маестро включає велику кількість музики до спектаклів для театру та кіно. Він відомий як автор сотень пісень. Серед них: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Пісня про матір", "Посміхнись, долі", "Кохана".

5 грудня троє президентів України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко – звернулися до Володимира Зеленського з проханням присвоїти Покладу звання Героя України. Політики нагадали, що пісні Поклада, написані 50 років тому, відомі досі, деякі з них вважаються народними.

Звернення президентів до Зеленського. Джерело: Світлана Поклад / Facebook