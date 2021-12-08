У Києві перевіряють сховища та укриття на випадок НС

У Києві проведено перевірку найпростіших споруд цивільного захисту міста для укриття населення, повідомляє ДНСНУ.

За останні дні почастішали випадки звернення громадян та представників ЗМІ до КМДА з приводу того, щоб побувати на одній із перевірок санітарно-технічного стану та комплектування споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів та сховищ. Тому, було створено комісію по перевірці даних споруд, в склад якої увійшли представники Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Так, сьогодні, 8 грудня було організовано перевірку у Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці саме таких укриттів, їх технічниого стану, наявністі вказівних табличок, інформаційних табличок з номерами телефонів відповідальних осіб та відповідність місць розташування об’єктів з інтерактивною картою Google.

При огляді захисних споруд найбільшу увагу приділили перевірці: входів і виходів; системі вентиляції; системі водопостачання; каналізації і опаленню, системам зв’язку і оповіщення; інженерним мережам та будівельним конструкціям, а також рядя інших важливо-необхідним аспектам, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності населення.

На сьогоднішній день у м. Києві фонд захисних споруд складається: з захисних споруд (сховищ та протирадіаційних укриттів) - 514 одиниць, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття - більше 5000 одиниць.

Представники КМДА разом із рятувальниками й надалі будуть проводити такі перевірки, аби забезпечити необхідну кількість й функціонування укриттів в разі потреби.