У Китаї схвалили препарат проти коронавірусу на основі антитіл

Засіб застосовують для лікування від коронавірусу дорослих і підлітків від 12 до 17 років, повідомляє Корреспондент.

У Китаї схвалили перший в країні комбінований терапевтичний засіб від COVID, який виготовлено на основі антитіл, що мають здатність нейтралізувати.

Засіб застосовують для лікування від коронавіурсу дорослих і підлітків від 12 до 17 років.

На реєстрацію препарат, який виготовляють як розчин для ін'єкцій, подала пекінська компанія Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology.

Зазначається, що це перша схвалена в Китаї комбінована терапія, яка має незалежні права інтелектуальної власності.