Столтенберг сподівається, що Росія не нападе на Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, і висловив сподівання, що РФ дотримуватиметься територіальної цілісності України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо розмову, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Путіним учора (у вівторок - ред.), і сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу, а поважатиме суверенітет і територіальну цінність незалежної держави Європи України" , - заявив Столтенберг під час організованої у Берліні конференції про глобальний мир та безпеку в 21 столітті.

Він також вкотре закликав Росію до зниження напруги та прозорості щодо своїх намірів щодо України.