Бундестаг терміново збереться через загрозу вторгнення Росії в Україну

Парламент Німеччини проведе у четвер, 9 грудня, екстрені слухання у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів посол України у Німеччині Андрій Мельник, повідомляє "ДС".

"У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України" , — написав він.

Мельник наголошу, що Україна очікує від Бундестагу "потужне попередження путінському режиму".