Бундестаг терміново збереться через загрозу вторгнення Росії в Україну
Парламент Німеччини проведе у четвер, 9 грудня, екстрені слухання у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну, повідомляє Ділова столиця.
Про це розповів посол України у Німеччині Андрій Мельник, повідомляє "ДС".
"У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України", — написав він.
Мельник наголошу, що Україна очікує від Бундестагу "потужне попередження путінському режиму".