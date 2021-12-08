Пекін звинуватив тайванських хакерів у атаках на урядові об'єкти

Пекін звинуватив угруповання хакерів GreenSpot з острова Тайвань в кібератаках на урядові об'єкти в столиці КНР і провінції Фуцзянь на південному сході країни, повідомляє ТАСС.

Згідно з доповіддю, китайська компанія ThreatBook, що спеціалізується на кібербезпеці, організувала великомасштабні кібератаки на низку державних установ, пов'язаних з космічною, енергетичною та медичною сферами з метою крадіжки секретної інформації.

Зазначається, що зловмисники використали розсилку фішингових листів.

Раніше від адміністрації Тайваню виходили звинувачення в атаці на адміністративні установи острова на адресу хакерів із материкової частини Китаю. Стверджується, що кібератаки розпочалися у 2018 році, і за цей час зловмисникам вдалося обійти системи безпеки 10 місцевих адміністративних установ та отримати доступ до адрес електронної пошти 6 тис. чиновників.

Тайвань управляється власною адміністрацією з 1949 року, коли на острів бігли залишки сил Гоміндана на чолі з Чан Кайші (1887-1975), що зазнали поразки у громадянській війні в Китаї. З тих Тайвань зберігає прапор і деякі інші атрибути Китайської Республіки, що існувала на материку до приходу до влади комуністів. Пекін вважає острів однією з провінцій КНР.