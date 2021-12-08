США розраховують, що Україна буде використовувати "Джавеліни" для самооборони

США розраховують, що Україна буде використовувати "Джавеліни" для самооборони

США розраховують, що Збройні сили України (ЗСУ) будуть використовувати протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" для самооборони. При цьому в Пентагоні заявили, що не прив'язують їх застосування до конкретних регіонів, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Ми очікуємо, що вони (ПТРК "Джавелін" - ред.) будуть використовуватися відповідально і для цілей самооборони", - сказав прессекретар Пентагону Джон Кірбі в ході брифінгу.

Представник Пентагону додав, що виділяються Україні озброєння належать ЗСУ і їх застосування не прив'язане до конкретних регіонів країни.

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