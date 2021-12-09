Бразилія готова приймати туристів без COVID-сертифікатів

Бразилія не вимагатиме сертифікати про вакцинацію від COVID-19 у іноземців, які прибувають в країну. У тому числі це стосується і тих, хто прибуває з туристичною метою, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Як пише AFP, міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога заявив журналістам після зустрічі в офісі президента, що "не можна розділяти людей на вакцинованих і нещеплених, щоб накладати на них обмеження".