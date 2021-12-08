Снігопад у Бергамо зірвав матч Ліги чемпіонів

Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Аталанта – Вільярреал не відбувся через сильний снігопад, повідомляє Сьогодні.

Зустріч команди Руслана Малиновського та Вільярреала перенесли на 9 грудня.

Бергамо буквально завалило снігом. Арбітр зустрічі ухвалив рішення відкласти старт поєдинку на 20 хвилин, але погодні умови не покращали, тому було ухвалено рішення перенести поєдинок.

Український хавбек Аталанти Руслан Малиновський не потрапив до основного складу на цей матч.