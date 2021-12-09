У Пентагоні назвали умову посилення східного флангу НАТО

США будуть готові направити додаткові сили на територію союзників по НАТО у Східній Європі лише в ситуації, коли РФ нападе на Україну. Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо відбудеться нове вторгнення в Україну і надійдуть запити про додаткову підтримку, тоді ми відповімо позитивно на ці запити. Зараз ситуація - інша" , - заявив він на брифінгу.

Так Кірбі роз'яснив, яких заходів США можуть вжити у разі нападу РФ на Україну. Він також зазначив, що українські військові мають право застосовувати отримані від США протитанкові ракетні комплекси Javelin у будь-якій частині своєї країни для самооборони.