9 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День народження комп'ютерної миші, День народження Оле-Лукойє, День різдвяної листівки, Міжнародний день боротьби з корупцією (ООН), Всесвітній день техно-музики, Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду (ООН), повідомляє УНІАН.

В Україні - День працівників штабних підрозділів МВС, у Швеції - День імбирного печива, у США - День кондитерських виробів, День лами, День клоуна "Сумний віллі", День ветеринарної медицини, у Таджикистані - День геологів, у Перу - День Армії, у Шрі-Ланці - День Військово-Морських сил, у Танзанії - День Незалежності, у Франції - День секуляризму, у Фінляндії, Швеції - День лютефіска, День Анни, в Іспанії - День Святої Леокадії.

Пам'ятні дати 9 грудня, річниці та події

9 грудня 1884 Левант Річардсон з Чикаго запатентував модель роликових ковзанів зі сталевими шарикопідшипниками в колесах. У 1902 році в його рідному місті був відкритий перший роллердром, на якому були присутні 7000 осіб! Але історія роликів набагато "старше". У 1760 році винахідник Джозеф Мерлін відправився на маскарад в Лондоні в черевиках з металевими колесами. Саме так і з'явилися перші у світі роликові ковзани. Він хвацько катався по бальному залу, граючи на скрипці, однак, розігнавшись, не зумів загальмувати і врізався у величезне дзеркало. У 1823 році Роберт Джон Тайерс придумав ковзани "Роліто", помістивши п'ять коліс в ряд в основу взуття. Але його винахід тоді ніхто не сприйняв серйозно.

У 1863 році американець Джеймс Плаймптон винайшов чотириколісні ковзани з розташованими поруч двома парами коліс. Ролики Плаймптона дозволили робити повороти, а також їздити вперед і назад. З винаходом колеса з шарикопідшипником в 1884 році ролики придбали високу швидкість і маневровність. З'явилася перша асоціація ролерів. У 1908 році Медісон Сквер Гарден в Нью-Йорку став місцем масового катання на роликових ковзанах. Слідом катки відкривалися по всій Америці й Європі. Новий вид спорту набуває великої популярності. У 1960 році ролики починають виготовляти з пластмаси. А на рубежі 1980-х відбувається справжній роликовий бум.

У цей період було відкрито понад 4000 дискотек для ролерів. До середини 1990-х років практично всі роликові ковзани мали жорсткий черевик, що нагадує гірськолижний. У 1995 році фірма K2 представила перші ролики з м'яким черевиком, які набагато краще підходили для прогулянкового катання і незабаром зайняли домінуючу позицію. У 1997 році в Америці з'явилася фірма Upsidedown, чия перша модель роликів - Damocles - стала воістину революційною. Через рік компанія змінила назву на коротший і звучніший USD і дуже скоро перетворилася в одну з найбільших на ринку скейтингу. А роликові ковзани і сьогодні продовжують користуватися величезною популярністю.

У 1953 році компанія "Дженерал Електрик" оголосила про звільнення всіх співробітників-комуністів.

9 грудня 1968 року вважається Днем народження комп'ютерної миші. Саме в цей день американський винахідник Дуглас Енгельбарт зі Стенфордського дослідницького інституту на конференції з обчислювальної техніки в Сан-Франциско продемонстрував в роботі першу в світі комп'ютерну мишу. Вона являла собою дерев'яний куб на коліщатках з однією кнопкою. Своїм ім'ям комп'ютерна миша зобов'язана проводу - він нагадував винахіднику хвіст справжньої миші.

Першу "сучасну" мишу зібрав інженер Білл Інгліш, а програми для демонстрації її можливостей написав Джефф Руліфсон. Усередині пристрою знаходилися два металевих диска: один повертався, коли пристроєм рухали вперед, другий відповідав за рух миші вправо і вліво. Пізніше ідеєю зацікавилася компанія Xerox. Її дослідники змінили конструкцію миші, і вона стала схожа на сучасну. На початку 1970-х років компанія Xerox вперше представила мишу як частину персонального комп'ютера. Вона мала три кнопки, замість дисків кульку і ролики, а коштувала 400 доларів!

У 1983 році фірма Apple випустила свою власну модель однокнопкової миші для комп'ютера Lisa, вартість якої вдалося знизити до 25 доларів. Широку популярність миша придбала завдяки використанню в комп'ютерах Apple Macintosh і пізніше в ОС Windows для IBM PC. Наприкінці 1990-х років компанія Sun Microsystems представила першу лазерну мишу. Масове виробництво лазерних мишей почалося в 2004 році. Останньою новинкою техніки стали бездротові миші.

У 2005 році в Лондоні завершилася експлуатація "Рутмастерів" - знаменитих двоповерхових червоних автобусів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 грудня вшановує пам'ять великомученика Георгія Побідоносця. Він вважається одним з найбільш шанованих святих. У народі це світле свято назвали "Юр'єв день" або "Єгорій Осінній" (за старим стилем – 26 листопада). Прислухайтеся до порад, які будуть давати вам саме в цей день - вони допоможуть в майбутньому. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду і фінансові труднощі.

Що сьогодні не можна робити

Не вирушайте в дорогу. Якщо ж поїздку відкласти не вдається, то замовте молебень в церкві за своє здоров'я.

Прикмети на 9 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

північний вітер - до морозів;

день холодний - зима буде суворою.

Іменини 9 грудня

Іменини у Іллі, Георгія, Інокентія, Миколи, Михайла і Петра.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева