Санкції проти контрабандистів: у Мінфіні не побачили ефективності

Санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО), які були введені проти контрабандистів, не сприяли тому, що до державного бюджету країни почало надходити більше коштів від митниці. Фіскального ефекту від обмежувальних заходів поки що немає, повідомляє Обозреватель.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в інтерв'ю виданню "Новое время". Водночас посадовець зазначив, що санкції вплинули на тих громадян, проти кого їх запровадили.

"Сказати, що є фіскальний ефект, я не можу" , – сказав міністр.

За словами Марченка, додаткових надходжень до українського бюджету немає, оскільки Митна служба у цьому плані "не допрацьовує".

"Питання до ефективності роботи митних органів досить актуальне", – зазначив він.

Міністр пояснив, що співвідношення фактичного обсягу імпорту та надходжень до бюджету у жовтні 2021 року склало 25%, а цього ж місяця минулого року – 28%. Подібна ситуація була і в інших місяцях: вересень 2021 – 26,3%, вересень 2020 – 27,3%; серпень 2021 року – 27,25, серпень 2020 року – 28,3%.