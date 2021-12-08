Україна до кінця тижня отримає нову партію зброї від США

Цього тижня США відправлять Україні останню партію з раніше схваленого президентом Джо Байденом пакета допомоги у сфері безпеки. Партія включає стрілецьку зброю та боєприпаси, повідомляє Ліга.net.

Про це на брифінгу у Пентагоні повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі. Він нагадав, що у серпні президент Джо Байден схвалив пакет військової допомоги Україні на 60 млн доларів.

"Ви знаєте, що президент Байден схвалив пакет оборонної допомоги на 60 мільйонів доларів. Фінальна частина цього пакета має бути доставлена в Україну цього тижня" , – сказав Кірбі.

За його словами, ця остання частина допомоги включає в себе "стрілецьку зброю та боєприпаси".