Британія та Канада приєдналися до бойкоту Олімпіади у Китаї

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Аналогічну заяву зробив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Ліга.net.

Згідно з інформацією ВВС, Джонсон сказав, що британські міністри не мають наміру відвідувати Олімпіаду через порушення прав людини у Китаї. Пекін заперечує ці звинувачення.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах сказав, що, попри кількість політичних бойкотів, комітет радий, що спортсмени все ще можуть брати участь в Олімпіаді.

"Протягом багатьох останніх років ми дуже чітко висловлювали нашу глибоку занепокоєність порушеннями прав людини, і це продовження того, що ми висловлюємо нашу глибоку занепокоєність порушеннями прав людини" , – сказав Трюдо, оголосивши, що Канада також не матиме жодних дипломатичних представництв на Олімпіаді в Китаї, пише Global News.

В останні роки напруженість між Китаєм та деякими західними країнами посилилася щодо низки дипломатичних питань. США звинуватили Китай у геноциді та репресіях проти мусульманської уйгурської меншини у західному регіоні Сіньцзян.

Відносини також загострилися через придушення Китаєм політичних свобод у Гонконгу та через побоювання з приводу китайської тенісистки Пен Шуай, яку не бачили на публіці протягом кількох тижнів після того, як вона звинуватила колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі у примусі до сексу.