Україна, Литва та Грузія погодили меморандум про кібербезпеку

Україна, Литва та Грузія досягли згоди про співпрацю у сфері кібербезпеки. Відповідний меморандум підписали у середу глави оборонних відомств України та Литви Олексій Рєзніков та Арвідас Анушаускас, повідомляє ТАСС.

"Олексій Рєзніков та Арвідас Анушаускас підписали меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством оборони Грузії та Міністерством національної оборони Литовської Республіки щодо Групи з аналізу кіберзагроз при Регіональному центрі кіберзахисту. Грузинська сторона меморандум підпише пізніше" , - заявили у Міноборони України.

За даними Міноборони, крім створення групи з аналізу кіберзагроз у Каунасі (Литва), меморандум передбачає визначення передумов її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.

"Цей крок суттєво посилить професійну взаємодію між нашими країнами. Підписанням меморандуму підтверджуються наміри Литви, Грузії та України щодо співпраці у сфері кібербезпеки та наголошується на готовності країн брати участь у діяльності Регіонального центру та розвивати багатонаціональний потенціал у питаннях аналізу кіберзагроз" , - заявив, зокрема, Рєзніков.

Як зазначили в Міноборони, головне завдання групи полягає у розвитку багатонаціональних можливостей аналізу кіберзагроз шляхом розробки стандартних практик обміну інформацією щодо кіберзагроз, уразливостей безпеки, обробки інцидентів та цифрової експертизи. У відомстві додали, що меморандум "відкритий і для приєднання будь-яких інших суб'єктів НАТО/ЄС або держав - учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру" та програми ЄС "Східне партнерство".

Регіональний центр кібербезпеки в Каунасі було створено влітку 2021 року.