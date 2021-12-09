Путін націлений на анексію ОРДЛО - екс-депутат Держдуми

Президент Росії Володимир Путін не наважиться відкрито напасти на Україну, але шантажуватиме Захід приєднанням ОРДЛО, повідомляє Україна 24.

Таку думку в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" висловив ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

"Я не бачу жодної реальної небезпеки військового наступу найближчим часом, насамперед тому, що його ціна для Путіна буде неприйнятною... У нього як у Гітлера було - коли можна наступати, захоплювати, і тобі за це нічого немає, ти не витрачаєш життя своїх солдатів, або витрачаєш, але трошки, то нація тобі аплодує. Коли починаються справжні втрати, тут починаються проблеми. В Україні бліцкригом явно не пахне. Якщо вже у 2014 році, коли армію було абсолютно розвалено, не вийшло, мені здається з тих пір якихось ілюзій щодо того, що це може бути успішна військова операція, немає" , - заявив Пономарьов.

Ексдепутат Держдуми припустив, що Путін може шантажувати Захід анексією так званих "ДНР-ЛНР".

"Недаремно він говорить про те, що там 76% паспортів РФ, я це питання поставлю перед Байденом. Він такі натяки робить. Я думаю, що він американців саме цим і шантажує... Я думаю, Путін на цю тему тисне, і він дає можливість американцям здобути якусь перемогу - була загроза, ви запобігли цій загрозі, є певне зростання рейтингу... Питання, що він просить натомість. Очевидно, що щось він хоче отримати від Заходу" , - зазначив він.

На думку Пономарьова, відбувається аналог "Мюнхенської змови", оскільки Путіну потрібна Білорусь.