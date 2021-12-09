Путін націлений на анексію ОРДЛО - екс-депутат Держдуми
Президент Росії Володимир Путін не наважиться відкрито напасти на Україну, але шантажуватиме Захід приєднанням ОРДЛО, повідомляє Україна 24.
Таку думку в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" висловив ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.
"Я не бачу жодної реальної небезпеки військового наступу найближчим часом, насамперед тому, що його ціна для Путіна буде неприйнятною... У нього як у Гітлера було - коли можна наступати, захоплювати, і тобі за це нічого немає, ти не витрачаєш життя своїх солдатів, або витрачаєш, але трошки, то нація тобі аплодує. Коли починаються справжні втрати, тут починаються проблеми. В Україні бліцкригом явно не пахне. Якщо вже у 2014 році, коли армію було абсолютно розвалено, не вийшло, мені здається з тих пір якихось ілюзій щодо того, що це може бути успішна військова операція, немає", - заявив Пономарьов.
Ексдепутат Держдуми припустив, що Путін може шантажувати Захід анексією так званих "ДНР-ЛНР".
"Недаремно він говорить про те, що там 76% паспортів РФ, я це питання поставлю перед Байденом. Він такі натяки робить. Я думаю, що він американців саме цим і шантажує... Я думаю, Путін на цю тему тисне, і він дає можливість американцям здобути якусь перемогу - була загроза, ви запобігли цій загрозі, є певне зростання рейтингу... Питання, що він просить натомість. Очевидно, що щось він хоче отримати від Заходу", - зазначив він.
На думку Пономарьова, відбувається аналог "Мюнхенської змови", оскільки Путіну потрібна Білорусь.
"Захід, на жаль, Білорусь уже списав, особливо американці. Для них слово "Русь" у назві - це практично Росія. Лукашенко не та людина, яку вони захищатимуть... Мені здається, що Путін хоче досягти гарантій невтручання Заходу, якщо буде анексія, об'єднання з Білоруссю. Це, на мою думку, його основне завдання", - заявив ексдепутат Держдуми.