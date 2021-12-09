Попри оголошення перерви до 9 грудня, суд все ж зібрався ще раз і оголосив ухвалу по запобіжному заходу для Семена Семенченка і ще вісьмох обвинувачуваних. Семенченка лишили під вартою до 5 лютого, іншим обвинувачуваним також залишили в силі їхні запобіжні заходи, повідомляє УНІАН.

Після того, як суддя оголосила перерву у засіданні до завтра, вона пішла до нарадчої кімнати і за хвилин 20 вийшла з ухвалою, згідно з якою Семенченка лишили під вартою ще на 60 діб, також в інших обвинувачуваних залишаться запобіжні заходи, обрані їм раніше.

Як сказав адвокат Семенченка, 9 грудня буде розглядатися клопотання захисту про повернення обвинувального акту прокурорам. Також він додав, що подаватиме апеляцію на ухвалу про подовження запобіжного заходу Семенченку.