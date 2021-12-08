Україна та Британія спростять режим поїздок між країнами

Україна та Британія спростять режим поїздок між країнами

Влада Великої Британії підтвердила, що продовжить переговори з Україною для спрощення режиму поїздок між країнами, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться у спільному комюніке Британії та України, оприлюдненому МЗС України за підсумками візиту Дмитра Кулеби до Лондона та підготовчого засідання українсько-британського стратегічного діалогу. 

"Ми продовжимо налагоджувати співпрацю для спрощення подорожей громадян і, за наявності відповідних умов, робитимемо поступові кроки для спрощення режиму поїздок між нашими країнами", - зазначають у ньому. 

На початку 2020 року Україна замість безумовного безвізового режиму для громадян Британії запровадила "тимчасовий" безвіз, який потребує щорічного продовження, та поставила умовою його продовження взаємне візове спрощення для громадян України.

Новини

analytics