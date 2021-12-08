Україна та Британія спростять режим поїздок між країнами

Влада Великої Британії підтвердила, що продовжить переговори з Україною для спрощення режиму поїздок між країнами, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться у спільному комюніке Британії та України, оприлюдненому МЗС України за підсумками візиту Дмитра Кулеби до Лондона та підготовчого засідання українсько-британського стратегічного діалогу.

"Ми продовжимо налагоджувати співпрацю для спрощення подорожей громадян і, за наявності відповідних умов, робитимемо поступові кроки для спрощення режиму поїздок між нашими країнами" , - зазначають у ньому.

На початку 2020 року Україна замість безумовного безвізового режиму для громадян Британії запровадила "тимчасовий" безвіз, який потребує щорічного продовження, та поставила умовою його продовження взаємне візове спрощення для громадян України.