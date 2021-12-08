Під Черніговом фура влетіла в трактор, загинула людина

На Чернігівщині внаслідок зіткнення вантажівки і трактора поблизу села Рівнопілля одна людина загинула, ще одна потрапила до реанімації, повідомляє Укрiнформ.

"Внаслідок зіткнення двоє осіб, які їхали в тракторі, зазнали тілесних ушкоджень. Один з чоловіків помер на місці події, другого госпіталізовано до реанімації" , - інформував сектор комунікації поліції Чернігівської області﻿.

Зазначається, що смертельна ДТП сталася 8 грудня близько 16.30 біля села Рівнопілля Чернігівського району на міжнародній трасі "Київ - Чернігів - Нові Яриловичі". Попередньо відомо, що фура в’їхала в трактор, який рухався по одній із нею смузі.

На місці пригоди працюють слідчі та фахівці мобільної криміналістичної лабораторії.