Байден анонсував нові переговори за участю США, НАТО та РФ

США планують провести переговори за участю низки країн НАТО і Росії для обговорення, зокрема, подальших кроків у напрямку деескалації.﻿ Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Укрінформ.

«Сподіваємося, до п’ятниці ми зможемо оголосити, що проведемо зустрічі на високому рівні принаймні з чотирма нашими головними союзниками по НАТО та Росією» , - сказав Байден.

Він уточнив, що при цьому планується обговорити занепокоєння Росії стосовно ймовірного розширення НАТО, а також шляхи зниження напруженості на східному фланзі Альянсу.

Глава Білого дому також позитивно відгукнувся про домовленість із російською стороною щодо продовження взаємодії на рівні робочих груп за результатами розмови з президентом РФ, яка відбулася 7 грудня.