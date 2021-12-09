У Байдена не стали коментувати дані про "гаванський синдром" у Буша-молодшого

Американська адміністрація не готова коментувати повідомлення ЗМІ про те, що у 43-го президента США Джорджа Буша - молодшого нібито могли спостерігатися у 2007 році ознаки так званого гаванського синдрому. Про це заявила заступник прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу для журналістів, повідомляє ТАСС.

В американській газеті Washington Examiner раніше цього тижня була опублікована стаття, в якій стверджувалося, що Буш-молодший, його дружина, а також низка членів американської делегації під час поїздки до Німеччини у 2007 році погано почувалися. Деякі з них мали напади нудоти, запаморочення, головного болю. Один зі співробітників Білого дому на той час нібито частково втратив слух. Згідно з представленою в публікації версією, ряд колишніх і чинних посадових осіб США вважають, що зазначений випадок "знову заслуговує на увагу" в контексті розслідування, що проводиться американською стороною щодо "гаванського синдрому".

"Я вперше чую про цю публіка﻿цію. Мені доведеться обговорити це з колегами" , - сказала Жан-П'єр, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати твердження на цю тему.

У статті, опублікованій у Washington Examiner, зазначається, що описані події, зокрема, викладені у мемуарах колишньої першої леді США Лори Буш. Вона зазначала, що її чоловік тоді через погане самопочуття нібито навіть не міг підвестися, щоб привітати президента Франції Ніколя Саркозі, який займав на той час цю посаду.