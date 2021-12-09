Ліга чемпіонів: визначилися 15 учасників 1/8 фіналу

Завершився груповий етап Ліги чемпіонів 2021/2022. До вашої уваги список з 15 учасників 1/8 фіналу, повідомляє УНІАН.

Зазначимо, що матч "Аталанти" та "Вільярреала" перенесений на 9 грудня через погодні умови.

У плей-оф зіграють: "Манчестер Сіті", ПСЖ, "Ліверпуль", "Атлетіко", "Аякс", "Спортінг", "Реал", "Інтер", "Баварія", "Манчестер Юнайтед", "Челсі", "Ювентус", "Бенфіка", "Лілль", "Зальцбург" та хтось з пари "Аталанта" / "Вільярреал".

Вийшли в плей-оф з перших місць: "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Аякс", "Реал", "Баварія", "Манчестер Юнайтед", "Лілль" та "Ювентус".

Вийшли в плей-оф з других місць: ПСЖ, "Атлетіко", "Спортінг", "Інтер", "Бенфіка", "Челсі", "Зальцбург" та хтось з пари "Аталанта" / "Вільярреал".

Опустилися до Ліги Європи з третього місця: "Барселона", "Зеніт", "Севілья", "Порту", "РБ Лейпциг", "Шериф", "Боруссія" Д та хтось з пари "Аталанта" / "Вільярреал".

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне