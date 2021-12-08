Росіяни під Воронежем розмістили ЗРК "Бук" - CIT

Аналітики з Conflict Intelligence Team повідомили, що у військово-польовому таборі неподалік російського Воронежа зафіксовано елементи ЗРК "Бук", повідомляє Укрiнформ.

Такого висновку в CIT дійшли на основі аналізу відео, опублікованого одним з Телеграм-каналів.