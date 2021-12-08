Росіяни під Воронежем розмістили ЗРК "Бук" - CIT

Росіяни під Воронежем розмістили ЗРК "Бук" - CIT

Аналітики з Conflict Intelligence Team повідомили, що у військово-польовому таборі неподалік російського Воронежа зафіксовано елементи ЗРК "Бук", повідомляє Укрiнформ.

Такого висновку в CIT дійшли на основі аналізу відео, опублікованого одним з Телеграм-каналів.

"У військово-польовому таборі поблизу с. Маслівка під Воронежем помічені елементи ЗРК "Бук". Зокрема, на відео видно самохідну вогневу установку ЗРК 9К37 "Бук", пуско-зарядну установку ЗРК 9К37 "Бук", транспортувальні автомобілі Краз для ракет 9М38", - йдеться у повідомленні.

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