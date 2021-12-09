Структури на чолі з ООН відходять у минуле - Білий дім

Система міжнародних відносин трансформується, їхня нинішня структура на чолі з ООН, що склалася після Другої світової війни, поступово відходить у минуле. З таким твердженням виступив у середу помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє ТАСС.

При цьому він визнав, що його країна активно намагається перетворити світопорядок, що встановився, шляхом формування нових "альянсів, партнерств та інститутів", покликаних працювати на користь Вашингтона.

Виступаючи на онлайн-форумі американського видання, радник американського лідера висловив думку, що зазначені зміни в архітектурі міжнародних відносин та безпеки точаться вже певний час.

"Думаю, це не просто розглядається. Це відбувається. І це відбувається вже певний час" , - сказав він про передбачувані зміни.

За словами Саллівана, "одна з центральних стратегічних тез нинішньої адміністрації [США] полягає в тому, що з часом багатосторонній підхід має стати більш гнучким, що більшою мірою піддається адаптації [до нових умов], включати мережу альянсів, партнерств та інститутів".

Вашингтон "вивів Quad (Чотиристоронній діалог з безпеки за участю Австралії, Індії, США та Японії - прим.) на рівень лідерів", створив з Канберрою та Лондоном військово-політичний альянс AUKUS, організував "Саміт за демократію", сформував "міжнародну коаліцію для боротьби з вірусами-вимагачами", провів віртуальну нараду на найвищому рівні з питань подолання пандемії коронавірусу, працював нещодавно і продовжує працювати заради боротьби з кліматичною кризою у певних форматах, нагадав представник Білого дому.

"Ми, вважаю, вступили в ту еру зовнішньої політики та міжнародних відносин, коли мова більше не йде про офіційну величезну структуру, Парфенон - Об'єднані Нації, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і так далі. У нас тепер складніша суміш структур" , - проголосив Салліван.

"І це добре, оскільки дуже підходить Сполученим Штатам і відповідає нашому конкретному набору навичок, дозволяє нам застосовувати спільну силу нашої країни та інших [союзних] держав у численних різних форматах, щоб зрештою забезпечувати потрібні результати для американського народу щодо його безпеки та процвітання" , - заявив він.