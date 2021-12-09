Литва передала Україні першу частину військової допомоги
Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас відвідав у середу Україну з робочим візитом. Також він передав першу частину допомоги українським військовим, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.
"Я їду до Києва, де передаю першу частину військової допомоги Україні", - заявив у Twitter міністр національної оборони Литви.
За угодою з литовським урядом було надано Збройним силам України бронежилети та балістичні пояси без плати.
"Боротьба України - це також боротьба Литви", - додав Анашаускас.