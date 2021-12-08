Шуфрич прокоментував покупку прав каналу "Перший незалежний"

Нестор Шуфрич заявляє, що придбання корпоративних прав на ТОВ "Тайм медіа" (логотип Перший незалежний) не створює конфлікту інтересів для нього як народного депутата (парламентська фракція "Опозиційна платформа – За життя") та голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, повідомляє Укрiнформ.

"Наявність у народного депутата у власності корпоративних прав господарського товариства не призводить до наявності у нього конфлікту інтересів за умови передачі таких прав в управління третьої особи у порядку, передбаченому законом. Така можливість запобігання конфлікту інтересів прямо передбачена Законом України "Про попередження корупції"... При цьому, з метою дотримання вимог закону, народний депутат у одноденний термін після передачі в управління корпоративних прав зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції з наданням нотаріально завіреної копії укладеного договору, таким чином, придбання народним депутатом корпоративних прав за умови подальшої передачі їх в управління запобігає наявності конфлікту інтересів" , - зазначив парламентарій.

Шуфрич додав, що придбання народним депутатом, який є головою Комітету ВР з питань свободи слова, корпоративних прав юридичної особи, яка володіє телерадіоорганізацією, на його думку, також не створює конфлікту інтересів.

Він пояснив, що передача корпоративних прав до управління позбавляє депутата можливості впливати на діяльність телерадіоорганізації. Шуфрич наголосив, що вплив на таку діяльність можливий лише через регулятор, тобто Національну раду України з телебачення та радіомовлення. Водночас народний депутат зазначив, що вплив на діяльність регулятора з боку Верховної Ради можливий лише через призначення та припинення повноважень членів. За його словами, у цьому процесі бере участь лише Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Таким чином, жодного впливу на діяльність регулятора як Комітет ВР з питань свободи слова, так і голова такого комітету не мають. Це у свою чергу виключає наявність конфлікту інтересів" , - заявив Шуфрич.

Крім того, посилаючись на Закон України "Про телебачення та радіомовлення", парламентарій наголосив, що власник, незалежно від наявності статусу народного депутата або голови парламентського комітету, позбавлений можливості втручатися у професійну діяльність телерадіоорганізації, що унеможливлює виникнення у нього конфлікту інтересів.