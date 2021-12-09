Верещук пропонує підвищити до 6,5 тис. стипендію студентам з ОРДЛО та Криму

Студентам, які приїхали з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також із Криму, можуть підвищити стипендію до 6,5 тисячі гривень. З відповідною ініціативою виступили у Мінреінтеграції, повідомляє Обозреватель.

Про це очільниця відомства Ірина Верещук заявила в ефірі радіо "Крим.Реалії". Вона зазначила, що пропозиція направлена Кабінету міністрів.

"Вона (стипендія – ред.) має бути підвищена. Всім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисяч" , – сказала міністерка.

Вона переконана, що ініціативу підтримають і прем’єр-міністр Денис Шмигаль, і президент Володимир Зеленський.

"Ми зараз відслідковуємо, що зменшується кількість абітурієнтів. Незначно, якщо говорити про Крим, то всього на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що треба щось робити і щось міняти" , – наголосила Верещук.

Вона вважає, що підвищення стипендії трохи допоможе в ситуації, що склалася.

Зараз стипендія в Україні становить від 490 (для студентів ПТУ) до 1600 гривень (для аспірантів та бакалаврів).