У Києві іноземці напали на комунальників, які демонтували МАФи

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій під час демонтажу малих архітектурних споруд у Дарницькому районі столиці, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними Відділу комунікації поліції Києва, 8 грудня надійшла інформація про те, що у Дарницькому районі невідомі напали на працівників комунального підприємства. Оперативний черговий негайно направив на місце наряд патрульної поліції, слідчо-оперативну групу та лікарів.

Правоохоронці встановили, що представники комунального підприємства проводили демонтаж незаконно встановлених МАФів. Троє чоловіків почали їм перешкоджати: порізали колеса евакуатора, а потім завдали тілесних ушкоджень двом працівникам (вони від госпіталізації відмовилися).

Комунальникам удалося затримати нападників до приїзду поліції. Правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявилися громадяни іншої держави, 1981-го,1985-го та 1987 років народження. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Відомості про цю подію внесені до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі готують повідомлення про підозру, а також клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.