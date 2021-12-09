Радниця Джонсона звільнилася після COVID-скандалу

Аллегра Страттон пішла з посади радниці прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Як повідомляє EuroNews, причиною став опублікований відеозапис, на якому тоді ще прессекретар прем'єра жартує про тогорічну різдвяну вечірку в стінах канцелярії Джонсона в розпал другої хвилі пандемії та суворого локдауну.