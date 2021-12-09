Радниця Джонсона звільнилася після COVID-скандалу
Аллегра Страттон пішла з посади радниці прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.
Як повідомляє EuroNews, причиною став опублікований відеозапис, на якому тоді ще прессекретар прем'єра жартує про тогорічну різдвяну вечірку в стінах канцелярії Джонсона в розпал другої хвилі пандемії та суворого локдауну.
"Мої слова створили враження про легковажне ставлення до правил, яких жителі країни тоді щосили прагнули дотримуватися. Я абсолютно цього не хотіла і буду шкодувати про сказане до кінця своїх днів. Я приношу свої глибокі вибачення всім вам, хто сидів вдома. Робота в уряді - величезний привілей. Я намагалася чинити правильно, вести себе ввічливо і порядно і відповідно до високих стандартів, яких ви справедливо очікуєте від співробітників Даунінг-стріт, 10", - заявила Страттон.