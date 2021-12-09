Медики вперше показали фото штаму "Омікрон"

Медики Гонконзького університету вперше показали знімок нового COVID-штаму Омікрон. Вони досліджували уражену вірусом нирку мавпи, повідомляє Обозреватель.

Знімок 8 грудня було опубліковано на сайті ВНЗ. На ньому зображені маленькі чорні частинки вірусу.

На знімку зліва – електронна мікрофотографія з низьким збільшенням ниркової клітки після зараження Омікроном. Вона показує пошкодження клітин з набряклими везикулами, які містять маленькі чорні частинки вірусу.

На знімку праворуч показані агрегати вірусних частинок із шипами у формі корони на їхній поверхні.