Глава ВООЗ розповів про вплив "Омікрону" на перебіг пандемії
Штам коронавірусу Омікрон може вплинути на перебіг пандемії коронавірусної інфекції, заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус під час брифінгу, повідомляє Корреспондент.
"Деякі характеристики Омікрону, зокрема і глобальне поширення та велика кількість мутацій, вказують на те, що штам може серйозно вплинути на перебіг пандемії", - сказав Гебрейєсус, інформує у Twitter ВООЗ.
За словами голови ВООЗ, у розпорядженні фахівців поки що знаходиться обмежений обсяг даних щодо "Омікрону" і тому сказати про те, як він вплине на пандемію - ще рано.
Глава ВООЗ додав: деякі дані вказують на те, що Омікрон викликає легшу коронавірусну хворобу, ніж штам Дельта, але інформації для висновків поки що недостатньо.