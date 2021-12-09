Журналісти дізналися про таємних гостей на ювілеї Єрмака

Журналіст Української правди Михайло Ткач опублікував другу частину розслідування про те, як голова Офісу президента Андрій Єрмак міг відзначити свій день народження у державній резиденції у Синьогорі, повідомляє Новое время.

У сюжеті наголошується, що після виходу сюжету та пресконференції президента України Володимира Зеленського, так і не було дано чіткої відповіді на питання, чи проходило свято у резиденції Синьогора в неділю, 21 листопада. Михайло Ткач нагадує, що Андрій Єрмак та ОП лише говорили про те, що 22 листопада іменинник заїжджав до своїх батьків.

Не отримавши чітких відповідей на запитання, журналіст УП вирішив розповісти, які потенційні гості могли відвідати день народження Єрмака в Синьогорі.

Зокрема, камери журналістів зняли приліт 21 листопада приватним літаком до Івано-Франківська бізнесмена Карла Контруса, який володіє бізнесом у Австрії, Україні та Росії. Зокрема він є співвласником українського заводу Трансмаш, а в Росії йому належить завод із ремонту залізничного транспорту. Контрус залишив Івано-Франківськ за кілька годин після того, як резиденцію Гута залишили Єрмак та Зеленський.

Водночас, у сюжеті йдеться про те, що журналісти практично не змогли зафіксувати, як на територію резиденції в Синьогорі 21 листопада заїжджають автомобілі на приватних номерах. Єдине авто, яке було в цей час у резиденції, має відношення до співвласника 95-го кварталу та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тимура Міндіча.

Михайло Ткач нагадує, що Володимир Зеленський проігнорував питання про те, чи збігом є те, що Міндіч був на Івано-Франківщині в день народження Андрія Єрмака.