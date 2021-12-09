Прем'єр Естонії повідомила, як відреагує ЄС та НАТО на агресію РФ

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що ЄС і НАТО готові відреагувати на дії Росії в Україні так само жорстко, як відреагували на дії Білорусі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Європейський союз і НАТО уважно стежать за розвитком подій. Ми готові відреагувати на агресію проти наших країн-партнерів: дії Росії в Україні не залишаться без відповіді ні з боку, ні з боку наших союзників" , - йдеться у її заяві на зустрічі. у середу глав урядів країн Балтії у Вільнюсі.

За її словами, "нам вдалося зберегти тверду позицію в Європейському союзі щодо введення санкцій щодо Білорусі, і ми також готові спільно і швидко відреагувати, якщо Росія продовжить ескалацію в напрямку України".

Прем'єр-міністр вважає, що загрози та агресивна політика Росії зростає. Крім того, "поряд зі зростанням ворожих сигналів ми спостерігаємо і більш активну військову діяльність Росії у напрямку України".