Технології Маска допоможуть людям із травмою хребта

Компанія Ілона Маска Neuralink, яка була створена підприємцем для розробок імплантів, планує наступного року розпочати вживляти чіпи у людський мозок. Насамперед технології мають намір випробувати на тих людях, які з тих чи інших причин не можуть ходити самостійно, повідомляє Обозреватель.

Як розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal американський бізнесмен, мільярдер Ілон Маск, мозковий інтерфейс Neuralink дозволить людям із травмами спинного мозку рухатися без сторонньої допомоги. Він же запевнив, що чіп, що вживлюється, буде повністю безпечний і надійний, а при необхідності його можна буде легко вийняти з людської голови.

Глава корпорації Tesla сказав, що наступного року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) планує схвалити клінічні випробування чіпа на людях. Він же нагадав, що зараз Neuralink добре себе показав на мавпах, а тести підтвердили, що пристрій можна безпечно встановити або видалити з голови.

"Ми сподіваємося, що зможемо випробувати пристрій на людях з тяжкими травмами спинного мозку, такими як тетраплегія, квадріплегія" , – сказав Маск.

Він також зазначив, що відновити рухові функції у таких людей можна буде практично повністю.

"Вони зможуть знову почати ходити та користуватися руками" , – додав він.

Маск зазначив, що головною метою вживлення інтерфейсу Neuralink в людину, він називає "зрощування" людини та штучного інтелекту. За задумом бізнесмена, спочатку чіп замінить смартфон.

У квітні чіп Neuralink Ілона Маска дозволив мавпі освоїти відеогру. Імплант, вживлюваний у мозок, запам'ятовує сигнали активності нейронів, та був перетворюють в команди для різних пристроїв. З його допомогою тварина змогла пограти у віртуальний пінг-понг, керуючи комп'ютером лише думками.

Neuralink – компанія Ілона Маска з розробки першого у світі малоінвазивного нейрочіпа.