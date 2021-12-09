В Австрії через коронавірус скасували Віденський бал, другий рік поспіль
В Австрії через пандемію коронавірусу скасували проведення знаменитого Віденського балу. Це вже другий рік, коли його скасовують через COVID-19. Про це йдеться на сайті Віденського балу, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.
"Ми зробили все можливе, щоб бал в опері відбувся. Але зараз умови несприятливі", - заявив директор Віденської державної опери Богдан Рошич.
За його словами, на таке рішення вплинуло, зокрема, виникнення нового штаму коронавірусу "Омікрон".
"Тепер разом з нашим комітетом будемо працювати над ідеями для Віденського балу 2023 року", - додав Рошич.