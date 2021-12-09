Мільярдер прогнозує вартість біткоїну до $1 млн

Американський мільярдер, директор інвестиційної компанії Starwood Capital Group Баррі Стернліхт закликає інвесторів вкладати гроші в біткоїн (BTC), бо одного разу курс першої криптовалюти досягне $1 млн. Він вважає, що рано чи пізно паперові гроші стануть марними, повідомляє Обозреватель.

Про це він заявив на заході, організованому Bloomberg у Майамі. Свою позицію він пояснює тим, що максимальна емісія Bitcoin обмежена 21 млн монет.

"Ми живемо у світі, де уряд просто друкує, друкує, друкує і друкує гроші, і, схоже, не несе жодних наслідків. Коли-небудь це скінчиться. Єдине, чого вони не зможуть зробити більше – це біткоїн" , – каже Стернліхт.

Крім того, інвестор припустив, що через політичну ситуацію у світі – зокрема, через взаємовідносини Китаю та США – долар може знецінитися. На цей випадок необхідно мати гідний інструмент збереження капіталу, яким може бути такий обмежений актив як біткоїн. Мільярдер визнає, що на курс біткоїну впливають коливання фондового ринку. Але навіть якщо ціна цієї криптовалюти впаде, потім вона піде назад.

"Він коштуватиме $1 мільйон за монету. Це можливо, тому що всі – не тільки американські інвестори, а весь світ – шукатимуть те єдине, чого вони не можуть зробити більше. Це буде біткоїн" , – додав Баррі Стернліхт.

За його словами, паперові накопичення згодом стануть зайвими, тому невеликі вкладення у BTC є "розумною невеликою страховкою". Сам він зберігає 2-3% свого стану у криптовалютах.