Понад сотня українців застрягла в аеропорту Мілана

В Італії в середу, 8 грудня, внаслідок затримки рейсу "Мілан - Київ" авіакомпанії Wizz Air понад сотня українських мандрівників застрягла в аеропорту, повідомляє ТСН.

Рейс, який мав вилетіти з Мілана о 21:30 за місцевим часом, раптово перенесли на 13:00 наступного дня. Співробітники аеропорту заявили, що причиною відповідного рішення стало перепрацювання пілотів.

Так, напередодні авіаційний персонал літака нібито витратив на підготовку повітряного судна більше часу, ніж очікувалося, через що впродовж дня здійснив декілька перельотів із запізненням.

У Мілані літак також приземлився пізніше, ніж планувалося, тож для безпеки пасажирів виліт вирішили відтермінувати. Однак українці, які вимушено залишилися в терміналі, обурені.