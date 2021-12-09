Британія та Данія домовилися посилювати стримування РФ

Британія та Данія зміцнюватимуть співпрацю зі стримування агресії та інших загроз Росії. Про це заявили глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес та міністр оборони Данії Тріне Брамсен, повідомляє Дзеркало тижня.

"НАТО має мати можливість розгортати сили у всіх своїх регіонах зі швидкістю, яка потрібна для забезпечення своєчасного посилення союзників у разі кризи або військового конфлікту. Ми зміцнюватимемо співпрацю у галузі військової мобільності через НАТО, Північну групу та на двосторонній основі" , - заявили політики.

Зазначається, що під час зустрічі глави оборонних відомств двох країн домовилися зміцнювати співпрацю у сфері сил реагування - як у рамках НАТО, так і з силами швидкого розгортання для реагування на кризові ситуації.

"Великобританія та Данія продовжать співпрацю в Балтійському регіоні, у тому числі, в рамках розширеної передової присутності НАТО в Естонії та Багатонаціональній дивізії (Північ) у Латвії та Данії" , - йдеться у повідомленні.

Великобританія та Данія будуть працювати разом над створенням Об'єднаних експедиційних сил (JEF), зміцнювати співпрацю в таких галузях, як повітряне та морське спостереження, спільна підготовка, надання допомоги у разі стихійного лиха, обмін розвідданими та протичовнові операції. Крім того, дві країни вивчать можливості для розширення співпраці у боротьбі з терористичними загрозами та підтримці стабільності в Африці.