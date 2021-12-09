Курс валют НБУ на 9 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 9 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 8 грудня впав на 12 коп. до 27.22 за 1 долар.

Курс євро зріс до 30.77 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.69 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 26 коп. до 35.92 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 1 коп. до 29.49 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 6.69 за 1 польський злотий.