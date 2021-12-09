Курс валют НБУ на 9 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 9 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 8 грудня впав на 12 коп. до 27.22 за 1 долар.
Курс євро зріс до 30.77 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.69 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 26 коп. до 35.92 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 1 коп. до 29.49 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 6.69 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.216 700
|EUR
|Євро
|30.769 800
|RUB
|Рубль
|0.369 250
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35,922 000
|CHF
|Швейцарський франк
|29,492 000
|PLN
|Польський злотий
|6.694 700