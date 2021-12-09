Замість вторгнення Путін може влаштувати загострення на Донбасі - Хербст

Масштабного вторгнення російських військ до України, найімовірніше, вдасться уникнути. Проте цілком реальною залишається можливість загострення ситуації на сході держави.﻿ Про це у програмі "Украина на самом деле" телеканалу "Дом" заявив директор Євразійського центру при Атлантичній раді, експосол США в Україні (2003-2006 рр.) Джон Гербст, повідомляє Укрiнформ.

"Путін зібрав, як відомо, 100 тисяч або навіть більше своїх солдатів з танками, бронетехнікою, артилерією на кордоні з Україною. І він загрожує вторгненням. Сполучені Штати попереджали про це близько шести тижнів тому: заявили Кремлю, що будуть серйозні наслідки, якщо Москва здійснить масове вторгнення до України. Будуть серйозні економічні санкції проти Росії (я не виключаю і відключення від SWIFT) і військова допомога Україні. Також подібний крок спричинить переміщення більшої кількості сил НАТО ближче до Росії" , - розповів Гербст.

На його думку, такі попередження змусять Путіна "зупинитися та зробити серйозну паузу".

"Однак я не впевнений, що наше попередження покладе край цій кризі. Думаю, Путін прагне максимально затягнути її. Попередження з Вашингтона чітко вказує на основні наслідки, які може спричинити нове масштабне вторгнення Росії в Україну. Саме тому Путін повинен двічі, тричі подумати, перш ніж зважитися на такий необачний крок" , - додав дипломат.

Путін, за його словами, усіляко намагається показати військову перевагу Москви над Києвом. Тому замість вторгнення Кремль, найімовірніше, підвищуватиме напруженість на сході України.

"Путін украй роздратований тим, що український безпілотник знищив деякі російські озброєння кілька тижнів тому. Отже, новий виток напруги цілком можливий... Розширена агресія на Донбасі можлива - і навіть, на мою думку, ймовірна. Тобто замість повномасштабної війни він цілком може влаштувати нове загострення на Донбасі" , - прогнозує Гербст.

Він вважає, що президент РФ продовжуватиме використовувати ескалацію в "торгах" зі США та Євросоюзом за певні преференції.

"Мені здається, Путін зібрав усі ці численні сили біля кордонів України з метою залякати Вашингтон, Київ, Брюссель або Берлін і змусити їх піти на поступки, щоб таким чином "виторгувати" деескалацію. На моє переконання, йому не вдасться цього домогтися зі Сполученими Штатами та, найімовірніше, з іншими столицями теж" , - зауважив експосол.

У ситуації, що склалася, на його думку, було б ефективно залучити США до перемовного процесу щодо врегулювання конфлікту.