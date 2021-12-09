Лікар Комаровський, розповів як уникнути помилки при вивиху

Що ми робимо, коли у нас чи у нашої дитини вивих або інша травма ? Швидше за все, що не одразу йдемо до лікаря, а починаємо самі щось робити. Доктор Комаровський пояснив, що потрібно зробити насамперед, а за що в інших країнах навіть можуть віддати під суд, повідомляє Сьогодні.

Вивих – одне з травматичних ушкоджень, коли кістка, перебуваючи у суглобі, виходить зі свого нормального становища. Це зазвичай відбувається після падіння чи удару. В результаті під час руху різко посилюється біль, з'являється набряк.

Перше, що зазвичай роблять люди, намагаються вставити кістку на місце. І це найпоширеніша помилка! – сказав лікар Комаровський. За таку дію в інших країнах людину можуть навіть віддати під суд.

Тому що люди, які не мають медичної освіти, своїми спробами вставити кістку на місце не допомагають, а лише шкодять. Кандидат медичних наук пояснив, що вивихи самі по собі не проходять, тому не треба нічого смикати.