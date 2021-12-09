На Закарпатті впіймали палія авто місцевого журналіста

У Закарпатській області СБУ спільно з Нацполіцією встановила особу зловмисника, який підпалив автомобіль журналіста регіонального інформаційного агентства, повідомляє Укрiнформ.

Як інформує СБУ, палієм виявився місцевий житель, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності, у тому числі за тяжкий злочин. За даними слідства, на початку грудня він підпалив автомобіль журналіста в Ужгороді. Вогонь повністю знищив транспортний засіб, а також частково пошкодив ще одну автівку.Зазначається, що мотивом скоєння злочину стало боргове зобов'язання потерпілого.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 КК (умисне знищення або пошкодження майна). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Крім того, перевіряється причетність фігуранта до інших незаконних дій проти представників ЗМІ.

"У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності замовників злочину та інших осіб, причетних до протиправної діяльності" , - додають в СБУ.

5 грудня, в Ужгороді було скоєно підпал автомобіля Павла Білецького - засновника та головного редактора інформагентства ЗІДО, члена правління Закарпатської облорганізації НСЖУ.