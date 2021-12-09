Сенат скасував вимогу Байдена вакцинувати працівників приватних компаній

У середу ввечері Сенат США відхилив розпорядження Байдена щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19 працівників середніх і великих приватних підприємств, повідомляє Укрiнформ.

Згідно з матеріалами CNN, законопроєкт про скасування вимоги щодо обов’язкової вакцинації, ініційований республіканцем Майком Брауном, підтримали 52 сенатори (у тому числі двоє демократів), проти висловилися 48.

Джо Байден ще у вересні оголосив, що дасть вказівку міністерству праці зобов'язати всі підприємства, де працює 100 і більше осіб, повністю вакцинувати працівників - або змусити їх щотижня здавати тест на COVID-19 і носити маски. Розпорядження, яке вийшло в листопаді, було оскаржене в судах штатів, очолюваних республіканцями, а також приватними роботодавцями й ліберально налаштованими профспілками.

У зв’язку з цим федеральний апеляційний суд тимчасово заблокував розпорядження Байдена щодо вакцинації, яке мало набути чинності 4 січня.

Як зазначається, республіканці наголошують, що ця вимога є перевищенням повноважень з боку федерального уряду і створює додаткове навантаження на підприємства, тим більше що питання вакцинації – це особистий вибір кожного громадянина.