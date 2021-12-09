У п'яти областях України знеструмлено 148 населених пунктів
Внаслідок негоди у п'яти областях України знеструмлено 148 населених пунктів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій вранці у четвер.
"Станом на 7 год. внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 148 населених пунктів у 5 областях (Київська – 64, Чернігівська – 47, Житомирська – 15, Вінницька – 18 та Донецька – 4). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - зазначено в повідомленні.