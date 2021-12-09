До 20 українських банків не переживуть 2022 рік

Ситуація на банківському ринку України переживає нетиповий час: вести господарську діяльність стає дедалі дорожче, водночас сам сектор став більш прибутковим та стабільним, повідомляє UBR.

Для маленьких гравців це означає унікальну можливість зацікавити собою найбільших українських інвесторів або іноземців. А для останніх – значно розширити клієнтську базу та вплив.

UBR.ua попросив експертів оцінити ризики та можливі перспективи для вітчизняних банків.

Банки стають надто затратними

Незважаючи на те, що НБУ змінив вимоги до капіталізації банків з мінімального рівня в 500 млн до 200 млн грн, необхідність постійного збільшення капіталу в них залишилася. Причому поточні реалії ведення банківської діяльності відповідно до міжнародних вимог сприяють зростанню "вливань", у т.ч. і через ті ризики та зобов'язання, які банки повинні нести.

Саме тому вести банківську діяльність стає дедалі дорожче, переконані експерти.

"Якщо раніше вважали, що потрібно мати 70% продавців (фронт-офіс) та 30% – підтримки, то у поточних реаліях у банківській системі все відбувається навпаки", – зазначив фінансовий експерт Василь Невмержицький.

Це пов'язано з тим, що виникла потреба утримувати комплаєнс – операційного керівника, ризик-офіс, аудиторів тощо, які можуть бути виведені у підпорядкування наглядової ради. І незважаючи на те, що банк має своє правління, свої "ризиковики", зараз додатково з'являються перехресні підрозділи, мета яких – перевірка один за одним ведення їхньої госпдіяльності.

Серед іншого, збільшилися витрати, пов'язані з IT-безпекою: є технології, які потрібно постійно оновлювати, докуповувати, контролювати. А також постійно посилюються вимоги до банківської системи щодо безперебійної діяльності на випадок будь-яких форс-мажорів.

Плюс посилюються нормативи щодо резервування, бланкових кредитів (кредит без забезпечення цінними паперами чи матеріальними цінностями).

"Виникає все більше питань щодо чистоти та прозорості діяльності банків: у НБУ перевіряють їхні бізнес-плани, бізнес-моделі, роблять стрес-тестування з якості активів та життєдіяльності. Це все виливається в те, що потрібно регулярно збільшувати капітал банку природним шляхом, якщо ти хочеш вести активну діяльність та бути конкурентним” , – вважає Невмержицький.

Якщо порівнювати діяльність банків із фірмами, торговельними мережами тощо, каже він, – цей бізнес є значно дорожчим.

Гарантію за вкладами збільшать

Незважаючи на всі виклики та коронакризу, українська банківська система залишається прибутковою. За останні 10 місяців банківський сектор отримав 58 млрд грн чистого прибутку, що у 1,5 разу перевищує показники аналогічного періоду 2020 року.

Крім цього, виріс і рівень кредитування: за той же період банки на 58 млрд грн скоротили проблемні кредити.

"Частка проблемних кредитів (NPL) у кредитному портфелі банків скоротилася з 41% до менш ніж 33%. Це є ознакою пожвавлення розвитку банківської системи", – зауважила виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова.

Також банкір уточнює, що не бачить жодних приводів для переживань клієнтів у контексті нинішньої банківської системи. Вона аргументує це тим, що, навпаки, через законопроект 5542-1 про забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізосіб, безпека депозитних вкладів лише посилюватиметься.

Документ, який очікує на друге читання Верховною Радою, передбачає збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 400 000 до 600 000 грн.

"Такі нововведення стимулюватимуть громадян до розміщення коштів на термінові вклади. А це, відповідно, призведе до зростання обсягів депозитних вкладів та позитивно вплине на економіку та фінансовий сектор України загалом" , – каже виконавчий директор НАБУ.

Що стосується ринку злиття та поглинання, то його зможуть простимулювати як успішно реалізовані приклади з боку іноземців, так і рішучі дії місцевих гравців, готових до посилення своїх позицій. Наприклад, активно поширюється інформація про можливі кейси Kaspi.kz та БТА, Банку Кредит Дніпро та PINbank, "Укрпошти" та Альпарі, ПУМБ та Ідея банку.

Настають масові поглинання

Те, що українським банкам варто укрупнюватися, наголошує і Невмержицький. За підсумками року, зазначає експерт, банківська система зросла на 35%. Проте, щоб збільшувати капітал, акціонер має не лише показати НБУ гроші, а й документ на них. Відповідно, постає питання, де такі кошти можна взяти.

"Отже, треба з кимось об'єднатися. Відповідно, їхній капітал додається в твій капітал, а ти з цим акціонером уже домовлятимешся, за скільки ти цей банк береш, у якій формі ти з ним розрахуєшся і т.д." , – каже Невмержицький.

За його прогнозами, протягом наступного року мінімум 20 українських банків "закриються, до когось приєднаються, реорганізуються або перетворяться на фінкомпанію".

Він вважає, що така доля чекає дрібні та слабкі за капіталом та активами установи, які акціонери просто не витягнуть через необхідність вкладати великі кошти у диджиталізацію, технології та продуктові ряди.

"Це коли приходять до акціонера і кажуть, що потрібно 10 млн грн у капітал, бо там потрібно оновити якісь системи чи збільшуються вимоги НБУ до капіталу та процесів. А він має просто взяти та доповісти. І це все тільки для того, щоб підтримувати функціональність" , – наголошує фінансовий консультант.

Щоб вижити, неспроможні українські банки шукають усілякі рішення. І хоча будь-яких підстав прогнозувати банкрутства таких установ в Україні на даний момент немає, каже голова правління Юнекс Банку Іван Світек, він все ж таки не виключає, що поодинокі випадки можливі.

Потенційні інвестори – араби та європейці

Загалом експерти погодилися, що захід іноземних груп в Україну через купівлю існуючого банку з мінімальною філіальною мережею та з мінімальними активами – цілком перспективний напрямок для банківської системи.

Таким чином, новому гравцю не потрібно витрачати час на реєстрацію, згуртування капіталу, пошук приміщення тощо. Він купує, змінює ліцензію, акціонерів та починає розвивати свій банк.

Зараз на слуху у банкірів інвестори з арабських країн, у яких налагоджено товарообіг та взаємні потреби з Україною. Таким чином вони зможуть сформувати надійний майданчик для розрахункових операцій та кредитувати найвигідніші для своєї країни локальні сфери.

Водночас, розповів нам один із банкірів, зараз уже відсторонили деяких колишніх посадових осіб банків, які хотіли піти на керівні посади в інші фінустанови – вони не пройшли інтерв'ю та отримали позначку "недопуск на керівні пости в банківській системі".

Також, додає джерело в банківських колах, багато банків не продаватимуться (з групи дрібних), тому що у них немає стратегії та розуміння, що робити далі. Водночас є приплив великого капіталу з Європи, з бажанням придбання банківського активу.