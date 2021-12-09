США розглядають енергетичні санкції проти Росії як крайні заходи - CNN

Адміністрація Байдена розробляє різні варіанти жорстких санкцій проти Росії на випадок її повномасштабного вторгнення в Україну, проте економічні санкції, імовірно, є крайнім заходом.﻿ Про це, посилаючись на CNN, повідомляє УНІАН.

Представники адміністрації президента бачать чітку кореляцію між рейтингами Байдена і цінами на бензин, тому й не хочуть поки розгойдувати човен, діляться співрозмовники.

За словами одного з поінформованих джерел, "варіанти, надані президенту (Джо Байдену – ред.), завдадуть значну шкоду російській економіці та фінансовій системі" . Проте невідомо, як Вашингтон збирається структурувати запобіжні заходи.

Посадовці Держдепу, Мінфіну та Радбезу регулярно зустрічаються для узгодження жорстких санкцій проти агресивних дій Кремля, йдеться про запровадження обмежень у кілька етапів.

Один зі співрозмовників уточнив, що перший пакет санкцій, найімовірніше, буде пов’язаний з торговими обмеженнями й спрямований на російські банки й інші фінустанови. Інший представник адміністрації Байдена додав, що США та європейські союзники кажуть, що жорсткі санкції "пов’язані з деякими супутніми ризиками" і, схоже, вплинуть на економіку Заходу.

Однак офіційні особи визнають, що вторгнення Росії в Україну може обійтися Європі значно дорожче, ніж удар по економіці у зв’язку з новими санкціями.

Наразі у Держдепі США наполягають на поверненні РФ до дипломатії, включно з повним виконанням Мінських домовленостей, що, на думку Ентоні Блінкена, є найкращим засобом урегулювання конфлікту на Донбасі. Сам Байден не готовий надсилати Києву військову підтримку, якщо РФ вдасться до нападу.