США розглядають енергетичні санкції проти Росії як крайні заходи - CNN
Адміністрація Байдена розробляє різні варіанти жорстких санкцій проти Росії на випадок її повномасштабного вторгнення в Україну, проте економічні санкції, імовірно, є крайнім заходом. Про це, посилаючись на CNN, повідомляє УНІАН.
Представники адміністрації президента бачать чітку кореляцію між рейтингами Байдена і цінами на бензин, тому й не хочуть поки розгойдувати човен, діляться співрозмовники.
За словами одного з поінформованих джерел,
"варіанти, надані президенту (Джо Байдену – ред.), завдадуть значну шкоду російській економіці та фінансовій системі". Проте невідомо, як Вашингтон збирається структурувати запобіжні заходи.
Посадовці Держдепу, Мінфіну та Радбезу регулярно зустрічаються для узгодження жорстких санкцій проти агресивних дій Кремля, йдеться про запровадження обмежень у кілька етапів.
Один зі співрозмовників уточнив, що перший пакет санкцій, найімовірніше, буде пов’язаний з торговими обмеженнями й спрямований на російські банки й інші фінустанови. Інший представник адміністрації Байдена додав, що США та європейські союзники кажуть, що жорсткі санкції
"пов’язані з деякими супутніми ризиками" і, схоже, вплинуть на економіку Заходу.
Однак офіційні особи визнають, що вторгнення Росії в Україну може обійтися Європі значно дорожче, ніж удар по економіці у зв’язку з новими санкціями.
Наразі у Держдепі США наполягають на поверненні РФ до дипломатії, включно з повним виконанням Мінських домовленостей, що, на думку Ентоні Блінкена, є найкращим засобом урегулювання конфлікту на Донбасі. Сам Байден не готовий надсилати Києву військову підтримку, якщо РФ вдасться до нападу.