Що очікується на валютному ринку у четвер

Як ми і припустили вчора, на валютному ринку намітилося позитивне зрушення. Після місячного ослаблення гривня знов перейшла до зміцнення.

Вчора на міжбанку пропозиція валюти настільки перевищувала попит з боку покупців, що Національному банку довелося втрутитися. Після трьох днів бездіяльності регулятор вийшов на ринок і провів три інтервенції щодо купівлі валюти поспіль. І лише третя – великий ордер на покупку на рівні 27,16 гривень – змогла на якийсь час зупинити падіння долара. Є всі передумови, що зниження котирувань продовжиться і в четвер. Імпортери зайняли вичікувальну позицію і, як і в листопаді, до останнього спостерігатимуть, до якого рівня може подешевшати долар. І тільки переконавшись, що він більше не падає, вийдуть із покупками. Все залежатиме від ступеня рішучості Нацбанку: чи він різко гальмуватиме зміцнення гривні, як він це робив учора, чи все ж таки дозволить цифрам повернутися хоча б до рівня 27,00 гривень.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 27,10/27,20 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в середу підтримав тренд, що розпочався на міжбанку, і теж кинувся вниз. Вранці оптові обмінники Києва починали продавати готівкового «американця» по 27,30-27,32 гривні. До обіду він подешевшав до 27,25-27,27 гривень, а до 17 години долар продавали вже по 27,20-27,22 гривень. Усього за день долар втратив у ціні 10 копійок. Сьогодні вранці продаж у Києві стартуватиме з 27,20-27,32 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо зниження безготівкового долара продовжиться, готівка піде ще швидше. Не виключено, що готівковий долар може стати дешевшим за безготівковий на пару копійок.

Євро на ринку FOREX у середу виріс з 1,1266 до 1,1353 долара, відновлюючись після того, як відеорозмова президентів Байдена та Путіна частково зняла напруженість у світі. Вранці четверга євро опустився з 1,1344 до 1,1327 доларів, тому що спекулянти-короткостроковики термін кинулися фіксувати прибуток за вчорашніми покупками євро проти долара та англійського фунта. Готівковий євро в Україні почав дешевшати за доларом; у столиці він за день втратив у ціні 10 копійок. Вранці його продавали по 30,80-30,82 гривень, а до 17-ї години цінник опустили до 30,70-30,72 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 30,70 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні очікується продовження зниження цінника на готівковий євро.

Російський рубль у середу зміцнився до 73,50 до долара на тлі часткового спаду напруженості у світі та синхронного відновлення зростання цін на нафту. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 73,50-73,60 рубля за долар. Готівковий рубль у Києві в середу теж подешевшав: учора ввечері його продавали по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів. За такою ж ціною його продаватимуть сьогодні до обіду; надвечір рубль може подешевшати ще на 1 копійку, до 3,64-3,66 гривень за 10 рублів. Але сильного падіння рубля очікувати годі, тому що тепер рубль теж зміцнюється до долара.